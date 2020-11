Siena, cittadino straniero viaggia con patente mai convertita in Italia

La Polizia di Stato ritira la patente e lo sanziona

Ieri pomeriggio, domenica 15 novembre, una volante della Questura di Siena ha controllato, in via Massetana, un trentenne di nazionalità kosovara che si trovava alla guida della sua autovettura con patente straniera non convertita in Italia.L’uomo, dal 2006 in Italia, dimorante in un paese della provincia ed in possesso di regolare permesso di soggiorno, è risultato avere una patente di guida rilasciata dal suo paese d’origine.Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato delle verifiche sul documento dalle quali è emerso che in tutti questi anni, nonostante la sua accertata presenza continuativa sul territorio nazionale ed in particolare nella provincia di Siena, l’uomo non avesse mai provveduto, come prevede il Codice della Strada, alla conversione della patente kosovara con la patente che lo potesse legittimare alla guida in Italia.L'uomo è stato pertanto sanzionato e la patente gli è stata ritirata. E’ stato quindi stato autorizzato a condurre l’auto soltanto presso il proprio domicilio.