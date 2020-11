Europa Verde, a Siena nasce la federazione territoriale

Poggialini: "Pronti a confrontarci sulle tematiche ambientali ed ecologiche di tutta la provincia di Siena"

Nasce anche a Siena e provincia una federazione degli “Ecologisti Progressisti”. Dopo l'esperienza delle regionali dello scorso settembre, quella base elettorale diventa un'occasione per costruire nel territorio senese un gruppo di lavoro improntato sui valori e i principi di Europa Verde. Per info e contatti è possibile chiamare al numero 3339413615 o scrivere un'e-mail all'indirizzo ecologistiprogressistisiena@gmail.com. "Per noi – spiega David Poggialini, candidato di Europa Verde per le scorse regionali – l'appuntamento elettorale di settembre è stato solo l'inizio. Vogliamo essere una forza politica per un ecologismo propositivo e progressista per il nostro territorio, dove si alternano situazioni di eccellenza a situazioni che meritano la massima attenzione, per evitare che si creino nuove emergenze ambientali.Anche nella provincia di Siena serve una politica ambientalista e ecologista, che tenga molto alta l'attenzione per esempio sull'impianto d'incenerimento nella zona industriale dei Foci nel comune di Poggibonsi, ma che considera un fatto sicuramente positivo la costruzione del “Digestore anaerobico” a Casetta, per ragioni ambientali ed anche economiche del nostro territorio, dove il costo dello smaltimento della frazione organica è una dell più alte in Italia. Senza dimenticare che in molti territori della Toscana si riscontrano buone percentuali di raccolta differenziata, ma spesso non hanno impianti di separazione e selezione funzionali come i nostri.Questi sono solo alcuni dei temi sui quali vogliamo lavorare – continua Poggialini - senza dimenticare le riserve che abbiamo verso la geotermia ad alta entalpia nella nostra provincia, da non confondersi con impianti più piccoli e meno invasivi. Inoltre vogliamo portare avanti la battaglia ancora non conclusa per la difesa del parco fluviale di Colle val d'elsa, visitato dal coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli durante la campagna elettorale delle regionali. Tutti questi temi dimostrano quanto sia necessario in questo territorio un progetto politico Ecologista e Progressista. Per questo chiediamo a tutti coloro che ci hanno votato e sostenuto, ma anche a chi non lo ha fatto, di aderire a questo progetto e di aiutarci a costruirlo insieme. Aspettiamo le proposte di tutti per costruire insieme un futuro migliore ed ecologico per il nostro territorio".