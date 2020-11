Arriva a Siena Cupra Formentor, il nuovo suv presentato in streaming da Tosoni Auto

Presentazione digitale a Siena di Cupra Formento, il primo suv 100% dna Cupra che segna l'ingresso del brand Cupra nell'offerta della concessionaria senese Tosoni Auto.L'evento si terrà sabato 21 novembre dalle 14 alle 14.20 in live streaming e sarà l'occasione per scoprire l'innovativo design e le sorprendenti prestazioni di Cupra Formentor con la partecipazione di un ospite d'eccezione, l'ex calciatore senese Bernardo Corradi, e la presenza della finalista di Miss Italia Cristina Cellai che presenterà l'evento.Il nuovo marchio indipendente all’interno del Gruppo Volkswagen e con una chiara vocazione racing, sarà caratterizzato da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed alte prestazioni.Cupra è arrivato a Siena e ha trovato casa nell’appena rinnovato spazio all’interno della sede di Tosoni Auto, viale N. Mengozzi 3/A (zona industriale Isola d'Arbia).Tosoni Auto è stata selezionata per le sue performance e la lunga esperienza maturata sul territorio.Da oggi Cupra entra ufficialmente a far parte dei marchi presso la sede di Siena che diventa uno dei primi Cupra Garage ufficiali del mercato italiano.Mauro Tosoni, titolare di Tosoni Auto: “L’esperienza maturata da Tosoni Auto ha fatto sì che venisse selezionata tra i primi Cupra Garage in Italia, ovvero un nuovo concetto di concessionaria, un ambiente in grado di comunicare i valori e l’essenza del brand Cupra. Il marchio a partire da oggi va ad arricchire la nostra offerta di automobili ad alte performance dedicate ad una clientela che fa della sportività e della qualità i driver per la scelta della propria vettura da utilizzare nella vita di tutti i giorni. La nostra realtà aziendale investe, cresce ed è pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato di cui copre tutti i segmenti, le esigenze e i gusti”.“Abbiamo allestito uno spazio Cupra che rappresenta i nuovi modelli e la filosofia del marchio. A breve debutterà nuova Cupra Formentor, il primo suv coupé del brand dal dna 100% Cupra - afferma Simone Marzuoli, Cupra master di Tosoni Auto -. Un modello emozionale assolutamente distintivo nell’attuale panorama automobilistico che rappresenta una svolta per il brand. Un’auto disegnata e progettata per coniugare innovazione e un’esperienza di guida autentica e dinamica. Ci rivolgiamo ad una clientela esigente che ricerca distintività e particolare attenzione ai dettagli”.Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito cupra.tosoniauto.it