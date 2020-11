Comune di Siena, riconfermata convenzione con Associazione Senese Salute e Tutela Animali per gestione affidi

Ieri, giovedì 19 novembre, la Giunta comunale di Siena ha riconfermato la convenzione tra il Comune e l’Associazione Senese Salute e Tutela Animali (A.S.S.T.A.) per il servizio, svolto di cattura, custodia, cura e mantenimento dei cani e gatti vaganti rinvenuti all’interno del territorio, nonché per la gestione degli affidi e adozioni con l’obiettivo di tenere sotto controllo il fenomeno di randagismo."Una riconferma dettata dalla correttezza del lavoro svolto dall’associazione verso gli animali del comune di Siena tenuti nel canile a Collepinzuto - ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Silvia Buzzichelli - e dal fatto che il Comune ha registrato soddisfazione nella conduzione delle attività tese al benessere psicomotorio degli animali e alla loro socializzazione con gli esseri umani per favorirne l’adozione".L’assessore ha poi voluto ricordare che "la struttura è operativa anche in questo momento di chiusura generale", sottolineando "quanto la compagnia di un animale piò fare bene e colmare quel senso di solitudine che mai come ora sta generando la pandemia", precisando altresì che "la scelta di adottare va al di là del post-emergenza, così come ogni forma di affettività".