Trasporta rifiuti speciali senza autorizzazione: sanzionato dalla Guardia di Finanza

Una pattuglia delle Fiamme Gialle del Comando della Guardia di Finanza di Siena ha fermato, per normali accertamenti, un autocarro che è risultato contenere rifiuti speciali trasportati sanza autorizzazione.I rifiuti, in grande quantità, erano costituiti per lo più di materiale legnoso tra cui scarti di lavorazione e dismissione di mobilio.I successivi accertamenti hanno appurato la mancanza di qualsiasi titolo autorizzativo per il trasporto di tali prodotti. La normativa, infatti, prevede la compilazione di un apposito formulario dove indicare il peso, la tipologia di materiale trasportato, il mittente e la destinazione.I militari hanno segnalato l'autista, un 40enne italiano non gravato da precedenti specifici, alla Regione Toscana ai fini della comminazione della sanzione amministrativa, pari a 3.100 euro, prevista dal Testo Unico Ambientale.