Il Consiglio comunale di Siena convocato per lunedì 30 novembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 in modalità videoconferenza

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per lunedì 30 novembre alle ore 9,00, in modalità videoconferenza, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 144 2020 ART. 194, I° COMMA LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE E PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1125/2020).2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 145 2020 BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – VARIAZIONI CONSEGUENTI AL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA'DI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE ESECUTIVE E PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO (SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 1125/2020).3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 170 2020 BILANCIO CONSOLIDATO 2019 – APPROVAZIONE.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 171 2020 RELAZIONE CONSOLIDATA SUI RISULTATI GLOBALI DELLE GESTIONI DI ENTI ED ORGANISMI COSTITUITI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI - ART.N. 152, 2° COMMA, D.LGS. N. 267/00 - ESERCIZIO 2019 - PRESA D'ATTO.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 173 2020 BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONI.6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 139 2020 GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"E DELLA L.R.T. N. 68 DEL 27/12/2011 - CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SIENA E IL COMUNE DI ASCIANO PER IL "SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'CONNESSE AI COMPITI DI RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA".7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 142 2020 MERCATO AGRICOLO DI VENDITA DIRETTA DI VIALE MACCARI. APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE.8 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 158 2020 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2020/2021 – AGGIORNAMENTO 2020.9 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 174 2020 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO O CONCESSIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – COSTITUZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA SUA-SI (STAZIONE UNICA APPALTANTE – SIENA).10 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 176 2020 FONDAZIONE ITS TAB “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E ATTIVITA'CULTURALI – PARZIALE MODIFICA STATUTO. DETERMINAZIONI.11 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 143 202'0 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEI LOCALI DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI SANTA MARIA ALLE SCOTTE – LOTTO DEA – APPROVAZIONE ALLA DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 DEL DPR 380/2001 PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.12 APPROVAZIONE VERBALI 140 2020 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (28/09/2020).13 COMUNICAZIONI 141 2020 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.14 INTERROGAZIONE 133 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SUI FONTANELLI PUBBLICI PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA DI ALTA QUALITA'.15 INTERROGAZIONE 136 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AGLI ATTI DI RIQUALIFICARE CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE METTERE IN ATTO NELLA ZONA DEI PISPINI COMPRESA LA PARTE URBANISTICA FUORI LE MURA.16 INTERROGAZIONE 137 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DEI NUMEROSI CANTIERI IN ESSERE IN ALCUNE VIE CITTADINE SOPRATTUTTO PERIFERICHE.17 INTERROGAZIONE 146 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLE AREE SGUINZAGLIAMENTO PER CANI.18 INTERROGAZIONE 147 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEI CONDOMINI DEL QUARTIERE DI SAN MINIATO.19 INTERROGAZIONE 148 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA IL LAVORO AGILE (SMART WORKING) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SIENA.20 INTERROGAZIONE 149 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL BAR DI SERVIZIO AL SANTA MARIA DELLA SCALA.21 INTERROGAZIONE 150 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLA PROLUNGATA MANCANZA DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.22 INTERROGAZIONE 151 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA IL PROGETTO SULLO STADIO-FORTEZZA, PRESENTATO DA SIENA NOAH SSD SRL.23 INTERROGAZIONE 152 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA TRASFORMAZIONE IN RSA DELLA RESIDENZA ASSISTITA “IL PAVONE”.24 INTERROGAZIONE 153 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE CAUSATE DAGLI UNGULATI NELLE STRADE, NEGLI ORTI URBANI ED ALTRE AREE VERDI DEL COMUNE.25 INTERROGAZIONE 157 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E ALLA IMPOSIZIONE DI QUARANTENA AI DIPENDENTI CHE SIANO ENTRATI IN CONTATTO CON COLLEGHI O PERSONE ACCERTATE COME POSITIVE.26 INTERROGAZIONE 162 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA LA TRASFORMAZIONE DELLA RESIDENZA ASSISTITA IL PAVONE A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE.27 INTERROGAZIONE 164 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, GIULIA PERICCIOLI, BRUNO VALENTINI SUL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA SOCIETA'DELLA SALUTE PER L'EROGAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'ALIMENTARE NELL'EMERGENZA COVID.28 INTERROGAZIONE 166 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AL MALFUNZIONAMENTO DEI NUOVI CASSONETTI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.29 INTERROGAZIONE 167 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA LE INSEGNE DEI BAR NEL COMUNE DI SIENA.30 INTERROGAZIONE 168 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI IN MERITO ALLA SISTEMAZIONE E ALL'AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN ZONA CORONCINA, NELL'AREA DI PROPRIETA'DEL CIRCOLO “LA CORONCINA”.31 INTERROGAZIONE 169 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA'DI SPORTELLO PER L'INFORMAZIONE TURISTICA PALAZZO BERLINGHIERI E CHIOSCO INFORMATIVO DI PIAZZA GRAMSCI.32 INTERROGAZIONE 172 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULL'ESITO DEL FONDO DI GARANZIA SENESE.33 INTERROGAZIONE 177 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO IMPEGNO CIVICO SIENA FEDERICO MINGHI, TOMMASO BARTALINI, CARLO MARSIGLIETTI IN MERITO AGLI EVENTI CULTURALI REALIZZATI E DA REALIZZARE.34 INTERROGAZIONE 178 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA LORENZO LORE'IN MERITO AL TAGLIO DEI SERVIZI DI CONTINUITA'ASSISTENZIALE DALLE 24 ALLE 8.35 INTERROGAZIONE 179 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI, BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI, STEFANIA SELVAGGI SULLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MENSANA AD USO MOSCHEA.36 INTERROGAZIONE 181 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SUGLI EFFETTI DELLA MANOVRA DI BILANCIO COMUNALE PER L'EMERGENZA COVID.37 INTERROGAZIONE 182 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO A SOLUZIONI PER LIMITARE LA VELOCITA'IN VIA LUCIANO BANCHI.38 INTERROGAZIONE 183 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRTICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOL, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SULLE EVENIENZE ARCHEOLOGICHE ED ARCHITETTONICHE DURANTE I LAVORI SULLA STRADA INTERNA DEL SANTA MARIA DELLA SCALA.39 MOZIONE 156 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISPOSTE ALLA NON AUTOSUFFICIENZA NELLA NOSTRA CITTA'.40 MOZIONE 159 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SENA CIVITAS PIETRO STADERINI, GRUPPO MISTO LAURA SABATINI AFFINCHE'IL COMUNE DI SIENA RINUNCI ALL'INCASSO DELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA', DATE IN LOCAZIONE ALLE FAMIGLIE.41 MOZIONE 160 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SENA CIVITAS PIETRO STADERINI, GRUPPO MISTO LAURA SABATINI AFFINCHE'IL COMUNE DI SIENA RINUNCI ALL'INCASSO DEGLI AFFITTI DEI LOCALI DI PROPRIETA', DATI IN LOCAZIONE PER ATTIVITA'COMMERCIALI E PER LE ATTIVITA'DEGLI ENTI NO PROFIT.42 MOZIONE 161 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI STREET ART.43 MOZIONE 163 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO, GRUPPO MISTO ANDREA PIAZZESI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA REPUBBLICA DELL'ARTSAKH DA PARTE DELLE AUTORITA'ITALIANE.44 MOZIONE 180 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI, BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI, STEFANIA SELVAGGI CONTRO OGNI TIPO DI DISCRIMINAZIONE E PER LA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.