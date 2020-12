Siena, al via la distribuzione gratuita delle mascherine ai residenti

Collaborazione tra Comune e associazioni di volontariato

Da domani, mercoledì 2 dicembre, il Comune di Siena con la collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio inizierà la distribuzione gratuita per ogni residente delle mascherine di tipo chirurgiche fornite dalla Regione Toscana all'Amministrazione comunale.La distribuzione sarà effettuata dai rispettivi volontari utilizzando un sistema di diffusione orizzontale presso le sedi di appartenenza e altre zone individuate durante una riunione con i tecnici comunali della Protezione Civile.Undici i punti di consegna che saranno aperti per la distribuzione da mercoledì 2 dicembre a domenica 6 dicembre con variazioni di orario che andranno dalle ore 9 alle ore 19,30. Entro venerdì prossimo saranno comunicati anche gli orari e le sedi di distribuzione per la settimana successiva. Ai cittadini residenti nel Comune di Siena verranno consegnate 5 mascherine chirurgiche per ogni componente il nucleo familiare di età superiore ai 6 anni. Chi non riuscirà a ritirare le protezioni in autonomia, potrà usufruire di una distribuzione selettiva e su richiesta o segnalazione ai soggetti con motivazioni sociali specifiche (famiglie con disabili, associazioni che si occupano di soggetti a rischio, lavoratori disabili e soggetti seguiti da servizi sociali, famiglie con malati cronici o oncologici): il materiale verrà consegnato presso il proprio domicilio. Sarà possibile ritirare le mascherine su delega anche da soggetti incaricati presso i punti raccolta con esibizione di specifica autorizzazione.Le associazioni di volontariato opereranno grazie alla disponibilità dei propri soci, ogni addetto osserverà una precisa procedura sia per quanto riguarda il mantenimento delle misure di sicurezza sia per quanto riguarda le fasi di consegna. Grazie ad una app elaborata da Ldp progetti e già online sul Sistema Informativo Territoriale del Comune di Siena i volontari potranno registrare in tempo reale la consegna di mascherine ad ogni residente nel tentativo di evitare eventuali errori o tentativi di ritirare le mascherine in più punti dopo la consegna.La distruzione inizierà domani, mercoledì 2 dicembre, grazie ai volontari della VAB (Vigilanza antincendi boschivi) presso l'emiciclo di San Miniato dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19. Giovedì 3 dicembre, dalle 9 alle 12, saranno impegnati nella consegna delle mascherine la Misericordia di Siena alle Logge del Papa e la VAB all'Emiciclo di San Miniato. Nel pomeriggio dalle 15 alle 19 ancora la Misericordia alle Logge del Papa; la VAB all'emiciclo di San Miniato; l'ARI (Associazione Radioamatori Italiani) nella sede di via Santa Petronilla 6 e dalle ore 14 alle ore 18 l'associazione La Racchetta nella sede della strada delle Volte Alte. Venerdì 4 dicembre distribuzione dalle 9 alle 12 e dalle ore 15 alle ore 19 con il Cb Il Palio (associazione radioamatori di Protezione Civile) nella sede di viale Sardegna 22. Sempre nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 19, la consegna delle mascherine avverrà alla Pubblica Assistenza in viale Mazzini 95; al mercatino di Camollia grazie ai Cavalieri di Malta; all'Ari nella sede di via Santa Petronilla 6 e dalle ore 18 alle ore 19,30 alla sede del CAI (Club Alpino Italiano) in piazza Calabria 25A. Sabato 5 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 si potranno ritirare le mascherine alle Logge del Papa e in piazza della Costituzione a San Miniato con la Misericordia; all'Associazione La Racchetta in strada delle Volte Alte e al Cb Il Palio in viale Sardegna 22. Nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 ancora alle Logge del Papa e in piazza della Costituzione a San Miniato con la Misericordia; alla ludoteca di via Aldobrandino degli Aldobrandeschi 26 con la Pubblica Assistenza di Taverne d'Arbia; al mercatino di Camollia con i Cavalieri di Malta e al Cb Il Palio in viale Sardegna 22. Dalle ore 14 alle ore 18 distribuzione pomeridiana all'associazione La Racchetta in strada delle Volte Alte. Domenica 6 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19, consegna delle mascherine a Taverne d'Arbia presso la sede della Misericordia e al Cb Il Palio in viale Sardegna 22. Invece dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 distribuzione all'associazione La Racchetta in strada delle Volte Alte. Come già sottolineato, entro venerdì prossimo, saranno disponibili gli orari della settimana successiva.Per limitare al massimo i movimenti delle persone, è fortemente raccomandato che per ogni nucleo familiare una sola persona sia incaricata del ritiro presso il punto di raccolta indicati. Durante il ritiro delle mascherine si raccomanda inoltre a tutti cittadini di non creare assembramenti e di mantenere, anche in coda, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.I dati del contagio da COVID-19 degli ultimi giorni danno il quadro di una situazione che sta migliorando, ma non possiamo assolutamente pensare che l’emergenza sia terminata. Proprio ora che ci avviamo ad una fase decrescente del contagio dobbiamo continuare tutti ad impegnarci a diffondere una cultura di precauzione, di mantenimento del distanziamento sociale e contemporaneamente avviare un prudente nuovo approccio alle attività lavorative economiche e sociali quotidiane, che contemplino comportamenti individuali e collettivi diversi dal passato. Questa fase dovrà essere comunque caratterizzata dal progressivo incremento dell’uso dei dispositivi di protezione personale a cominciare dalle mascherine facciali da parte dei cittadini.