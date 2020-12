De Mossi: ''Toscana in zona arancione: sin dalla mattina del sabato quanto meno i negozi abbiano la possibilità di riaprire''

"Bisogna superare il tecnicismo se dobbiamo aspettare 24 ore per procedere alla riapertura dei negozi vanificando tutta la giornata del sabato è necessario che il Governo anticipi le sue decisioni - ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi -. Bisogna procedere con progettualità e tempestività.



Ciò significa che sin dalla mattina del sabato è opportuno che quanto meno i negozi abbiano la possibilità di riaprire e soprattutto di programmare questa riapertura sin da oggi. Di burocrazia si può anche morire, noi chiediamo di poter vivere e di far vivere il popolo delle Partite Iva. Non dobbiamo confondere i “ristori” con la carità, la dignità dei commercianti passa dal loro lavoro".