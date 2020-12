Installazione pannelli a messaggio variabile: chiusure notturne sulla Siena-Firenze

Anas (Gruppo FS Italiane) sta installando sul raccordo autostradale Siena-Firenze 7 pannelli a messaggio variabile per fornire indicazioni in tempo reale agli automobilisti, al fine di migliorare la gestione del traffico.Per contenere i disagi al traffico, gli interventi per il montaggio dei pannelli si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivosecondo il seguente calendario:- nella notte di mercoledì 2 dicembre sarà chiusa la carreggiata in direzione Firenze con uscita obbligatoria allo svincolo di Badesse e rientro a Monteriggioni;- nella notte di giovedì 3 dicembre sarà chiusa la carreggiata in direzione Siena con uscita obbligatoria allo svincolo di Colle Val d’Elsa Sud e rientro a Monteriggioni;- nella notte di mercoledì 9 dicembre sarà chiusa la carreggiata in direzione Siena con uscita obbligatoria allo svincolo di San Donato e rientro a Poggibonsi Nord;- nella notte di giovedì 10 dicembre sarà chiusa la carreggiata in direzione Firenze con uscita obbligatoria allo svincolo di San Donato e rientro a Tavarnelle;- nella notte di martedì 15 dicembre sarà chiusa la carreggiata in direzione Firenze con uscita obbligatoria allo svincolo di Poggibonsi Sud e rientro a Poggibonsi nord;- nella notte di mercoledì 16 dicembre sarà chiusa la rampa in uscita verso il casello di Impruneta;Il calendario potrà subire variazioni in relazione alle condizioni meteo e all’effettivo avanzamento dei lavori. Nel caso in cui uno degli interventi dovesse protrarsi per più notti, gli interventi successivi saranno riprogrammati in modo da non sovrapporre più chiusure nella stessa notte.Il traffico sarà deviato sulla strada statale 2 “Cassia” con indicazioni sul posto.