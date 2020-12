Vigili del Fuoco di Siena, venerdì 4 dicembre si celebra Santa Barbara

"In quest’anno particolare, attraversato dalla pandemia del Coronavirus, stiamo tutti soffrendo l’attacco del Covid-19 che ci rende vulnerabili di fronte alle nostre certezze. Molte persone non ce l’hanno fatta e altre stanno combattendo tra la vita e la morte. Anche noi Vigili del fuoco, da sempre in prima linea di fronte a tutte le catastrofi, abbiamo avuto i nostri caduti, colleghi che oggi non possono essere con noi e che ricordiamo con un minuto di silenzio.Nonostante tutto, nell’epoca del distanziamento sociale domani, venerdì 4 dicembre, tutto il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Siena vuole celebrare la loro patrona, anche se con modalità diverse e ridotte.Alle ore 11.00 presso la sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Siena si svolgerà la benedizione ed il saluto del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena - Colle val d’Elsa - Montalcino, seguito dal saluto del prefetto di Siena Maria Forte e del comandante Luca Nassi.Per cercare di raggiungere il personale VVF dei distaccamenti - quello che sta svolgendo il proprio lavoro in smart working - e tutti coloro che negli anni passati sono stati presenti con noi e che quest’anno non potranno esserlo fisicamente, sarà possibile partecipare collegandosi attraverso una video conferenza all’indirizzo: https://meet.jit.si/santabarbara2020 ."Nell’occasione da parte del Comandante Luca Nassi verrà illustrata l’attività del Corpo svolta dal 1 dicembre 2019 al 30 novembre 2020.Da segnalare l’iniziativa benefica a favore della Fondazione Danilo Nannini con la realizzazione del calendario 2021, in modalità on line.