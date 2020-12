Siena, oggi si celebra la Giornata dedicata alle persone con disabilità

Appolloni: “Non possiamo permettere che il modello di normalità sia dettato solamente dalle abilità tipiche della maggioranza di noi”



Oggi si celebra la Giornata dedicata alle persone con disabilità ed il tema di quest'anno, quanto mai attuale, è "Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile".



“In effetti la pandemia, che ha coinvolto il mondo, ha messo a dura prova tutti noi, ma sicuramente ha colpito maggiormente le persone più fragili – ha detto l’assessore Francesca Appolloni -. Il futuro post Covid è tutto da riscrivere e per ora non abbiamo scenari certi, ma la società civile dovrà impegnarsi concretamente per sgretolare ogni tipo di barriera possibile, sia essa reale, mentale e simbolica”.



Il disabile non è solo una persona da aiutare, è una persona con potenzialità diverse, straordinarie, uniche. “Non possiamo permettere che il modello di normalità sia dettato solamente dalle abilità tipiche della maggioranza di noi – conclude Appolloni - Il virus dell'indifferenza non può e non deve spengere le aspettative di persone normali che chiedono semplicemente più attenzione ed assistenza.