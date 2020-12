A Siena il Mercato nel Campo diventa virtuale

Da sabato 5 dicembre, sarà online il nuovissimo sito internet che racconta l’appuntamento che, ormai da oltre 10 anni, si rinnova nella Piazza del Campo

A Siena il Mercato nel Campo diventa digitale: da domani sabato 5 dicembre sarà online www.mercatonelcampo.it , il nuovissimo sito internet dedicato all’appuntamento che, ormai da oltre 10 anni, si rinnova nella Piazza del Campo regalando un tuffo nel medioevo tra arte, storia e tradizione.Proprio nel giorno in cui si sarebbe dovuta aprire l’edizione 2020 della manifestazione (rinviata a seguito delle disposizioni in atto per contenere l’emergenza sanitaria), il Mercato nel Campo trova spazio in una piazza virtuale offrendo, ad un pubblico sempre più vasto, la possibilità di scoprire un evento tanto originale quanto unico.Con il Mercato nel Campo infatti si rievoca quel “mercato grande” che, sin dai tempi della Repubblica di Siena, rappresentava una delle principali forme di approvvigionamento e lo si fa secondo le regole di allora: l’allestimento segue le indicazioni che fornirono ad inizio Trecento le autorità comunali in merito all’allineamento dei banchi, con la distinzione tra due grandi aree di vendita, quella alimentare e quella artigianale, e il raggruppamento al loro interno per tipologie merceologiche. Protagonisti i migliori prodotti dell’agricoltura, dell’enogastronomia, dell’artigianato e della manifattura, che vengono disposti nella stessa collocazione in cui venivano scambiati ai tempi del “Costituto Senese”, prima carta costituzionale scritta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare la vita della città.“In questo anno così fortemente segnato dall’emergenza sanitaria – commenta l’assessore al turismo del Comune di Siena Alberto Tirelli -, la pubblicazione del nuovo portale contribuisce in maniera concreta ed importante a mantenere viva la tradizione del Mercato nel Campo e offre ai quasi 130 espositori che lo avrebbero animato la possibilità di avere comunque una vetrina virtuale dove esporre e raccontare i loro prodotti. Un modo per continuare a guardare con fiducia al futuro e rimanere vicini al pubblico che da ogni parte d’Italia e sempre di più anche dall’estero, frequenta e ama questa manifestazione, fiore all’occhiello della città e delle sue tradizioni”.“Il virtual tour del Mercato nel Campo - sottolinea il direttore di Confcommercio Siena, Daniele Pracchia -, è un modo per le aziende presenti, che sono quasi totalmente toscane, di continuare lo storico rapporto con i clienti affezionati al Mercato nel Campo “reale”, sperando di poter tornare presto a incontrarsi in sicurezza”.“Il nuovo sito - commenta Valter Fucecchi direttore di Confesercenti Siena – è una risposta importante da parte delle associazioni e delle istituzioni locali, per dare un’opportunità in più alle aziende del territorio di valorizzare il loro prodotto. Una vetrina web che, ci auspichiamo, trasmetta la voglia di acquisti local. Aiutiamo anche così le nostre imprese”.Voluto e progettato da Confcommercio e Confesercenti Siena, con il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena: il portale www.mercatonelcampo.it , realizzato dall’agenzia Popcomm di Siena, è immaginato per permettere a chi lo naviga un’esperienza assolutamente coinvolgente: tra le novità più curiose, la mappa interattiva degli espositori distribuita sul disegno stilizzato di Piazza del Campo come se l'edizione si fosse svolta dal vivo.Il visitatore potrà cliccare su ogni postazione e conoscere nome, tipo di produzione e contatti di quel preciso espositore. Inoltre il sito presenta l’elenco completo degli espositori suddivisi per macro categorie agroalimentare e artigianato e relative sottocategorie, e anche da qui, con un solo click, sarà possibile tornare alla posizione occupata da ciascuno sulla mappa. Una funzionalità, quest’ultima, che sarà ancora più apprezzata nelle prossime edizioni “live”, quando si vorrà conoscere la posizione esatta di un espositore dal proprio smartphone magari trovandosi già nella Piazza.All'interno del sito non manca una sezione con cenni storici sulla nascita del Mercato nel Campo, una gallery fotografica con i momenti che hanno reso indimenticabili le precedenti edizioni e i collegamenti alle pagine social.Sempre dal sito sarà possibile iscriversi a una newsletter che permetterà agli interessati di rimanere informati sulle notizie riguardanti il Mercato nel Campo.Collegarsi a www.mercatonelcampo.it permette di intraprendere un viaggio alla scoperta di gioielli, tessuti, addobbi natalizi e decorazioni per la casa, ceramiche e artigianato, cappelli, sciarpe, stole, cosmetici naturali, profumi e saponi, mobili e tappezzeria e di tutto il meglio dell’enogastronomia con salumi, formaggi, pane, pasta, farine, tartufi, vini e liquori, dolci, spezie, miele, composte, frutta e verdure.Il virtual tour del Mercato nel Campo è realizzato da Confcommercio Siena e Confesercenti Siena in collaborazione con il Comune di Siena e con il contributo della Camera di Commercio di Siena.Informazioni e contatti:Facebook: Siena – Mercato nel CampoInstagram: sienamercatonelcampoYoutube (“Siena Mercato nel Campo”)Twitter (@mercatonelcampo)