Nelle vie del centro storico di Siena si accendono i Braccialetti delle contrade

Luminarie, trenino anche in Massetana, ristoranti, musica e musei di contrada

Grazie all'importante accordo tra l'associazione Centro Commerciale Naturale ed il Magistrato delle Contrade, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, le strade ed i vicoli dei rioni - dove non sono state installate le luminarie - saranno illuminati dai braccialetti delle diciassette consorelle.Le bellissime luci contradaiole verranno montate in via eccezionale nei prossimi giorni e resteranno accese fino al 6 gennaio. E' questo il motivo per cui alcune zone della città, da via delle Terme a San Pietro, da via dei Rossi a San Marco sono temporaneamente senza luminarie. Come già comunicato più volte anche nelle settimane scorse, gli organizzatori hanno voluto evitare sovrapposizioni non opportune. Con l'accensione delle luci dei braccialetti, grazie all'impegno straordinario e a titolo gratuito delle contrade, Siena potrà così avvalersi di una suggestiva illuminazione natalizia mai vista prima.