Ubriaco e fuori provincia senza giustificato motivo: doppiamente sanzionato dalla Polfer di Siena

Si aggirava barcollando nei pressi del binario 2 della stazione ferroviaria di Siena, ma è stato notato dagli agenti della Polfer che lo hanno accompagnato in ufficio per un controllo.Gli agenti della Polizia Ferroviaria stavano pattugliando in servizio di controllo vigilanza scalo, alle 15.30 di ieri, giovedì 3 dicembre, quando hanno notato l’uomo - un cittadino del Marocco di 39 anni residente in provincia Grosseto -, con andatura incerta, che a fatica si reggeva in piedi. Subito l’hanno fermato per procedere alla sua identificazione.Dopo avergli richiesto i documenti hanno verificato che, oltre ad essere ricercato per la notifica di un atto emesso dalla Prefettura di Grosseto, non aveva un valido motivo per trovarsi nella nostra città.I poliziotti l’hanno pertanto sanzionato sia per la manifesta ubriachezza, che per la violazione della normativa prevista per l’emergenza epidemiologica.Considerato poi che non riusciva neanche a camminare a causa del suo stato di ebbrezza, hanno fatto intervenire i sanitari del 118 che, in ambulanza, l’hanno accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.