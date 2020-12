Siena, prorogato fino a gennaio il permesso Ztl temporaneo gratuito

La Giunta comunale di Siena ha prorogato fino al 31 gennaio il permesso temporaneo gratuito di accesso alla Ztl per le consegne a domicilio. L'Amministrazione, infatti, ha ritenuto opportuno mantenere attiva questa facilitazione per i cittadini, le aziende e le ditte di lavoratori quale misura straordinaria conseguente all'emergenza sanitaria nazionale in corso e valida fino al termine dello stato di allarme fissato ad oggi al 31 gennaio 2021.Le ditte già titolari di permesso Ztl in corso di validità, con specifiche diverse da quelle indicate per il permesso temporaneo, possono beneficiare di una autorizzazione integrativa gratuita che allinea il loro permesso alle caratteristiche del temporaneo in approvazione. Il rilascio dei permessi Ztl momentanei è già attivo.