L'I.C: ''Federico Tozzi'' di Siena è nuovamente con Erasmus+

L’I.C. Tozzi di Siena è stato ammesso ancora una volta al prestigioso programma Erasmus Plus con un progetto “Journey Together: Families, Schools, And Communities”

Erasmus Plus è un programma di mobilità studentesca dell'Unione europea, creato nel 1987 per favorire l’integrazione tra le nazioni e i popoli del continente e formare i nuovi cittadini d’Europa. L’I.C. Tozzi di Siena è stato ammesso - come già in passato - al prestigioso programma con un progetto della durata di venti mesi, dal titolo “Journey Together: Families, Schools, And Communities” che si rivolge alla scuola secondaria di I grado “A.B. Sabin”, ed è cofinanziato dall'Unione Europea per un importo pari a 18.136 euro.Le finalità del progetto sono molteplici: far riflettere la comunità scolastica, intesa come comunità educante che coopera e lavora in sinergia sui temi dell’integrazione sociale e dell’interculturalità; incrementare l’accesso all’istruzione, diminuendo ulteriormente il tasso di abbandono scolastico; potenziare le competenze in lingua inglese e rinsaldare il processo di integrazione europea.Il progetto costituirà per tutti anche uno spazio per la riflessione sui metodi di insegnamento e sul ruolo delle famiglie nell'accompagnamento dei figli nel percorso di studi, aumentando la consapevolezza e le competenze di ciascuno.Le Nazioni partner del progetto sono:Estonia - città TallinnPortogallo - città ParedesDanimarca - città Randers presso PortoRomania - Sfintu Gheorghe - regione della Transilvania“Si tratta di un’ulteriore opportunità della nostra offerta formativa - commenta la dirigente dell’I.C. Tozzi Floriana Buonocore -. L’ammissione al prestigioso programma Erasmus Plus è il risultato di un intenso percorso di qualificazione dell’intera attività di questa comunità scolastica ed il suo concreto riconoscimento. Si trattata di un’occasione di scambio e di crescita formativa per i nostri giovanissimi, le loro famiglie e tutto il personale docente e non docente, ma anche un ennesimo riconoscimento anche per la nostra città, come luogo di saperi e civiltà”.