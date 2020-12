Siena, consegna gratuita delle mascherine: i nuovi orari e punti distribuzione della settimana

Sono già oltre 8.300 i residenti che le hanno ritirate

Si conclude oggi la prima fase della distribuzione gratuita delle mascherine ai residenti di Siena. Il materiale, donato dalla Regione all’amministrazione comunale, è stato consegnato dai volontari delle Associazioni che fanno parte del raggruppamento di Protezione civile del Comune di Siena. Fino ad ora sono state distribuite 41.725 mascherine a 8.359 cittadini, il 13% in totale (oggi alle ore 18.30 il nuovo aggiornamento).Da domani, lunedì 7 dicembre, proseguirà la consegna gratuita per tutta la settimana.Il programma prevede per oggi la distribuzione dalle 9 alle 12 con i volontari della Misericordia di Siena alle Logge del Papa, piazza della Costituzione a San Miniato e Ludoteca di Taverne d'Arbia; alla Racchetta in strada delle Volte Alte; all'ARI in via Santa Petronilla 6 e al CB Il Palio in viale Sardegna 22. Nel pomeriggio dalle 14 alle 18 alla Racchetta in strada delle Volte Alte e dalle 15 alle 19 alle Logge del Papa e San Miniato in piazza della Costituzione con la Misericordia e al CB Il Palio in viale Sardegna 22. Domani lunedì 7 dicembre dalle 9 alle 12 alla Ludoteca di Taverne d'Arbia in via Aldobrandino degli Aldobrandeschi 26 con la Pubblica Assistenza e al Cai di Siena in Piazza Calabria 25A dalle 18 alle 19,30. Martedì 8 dicembre dalle 9 alle 12 in Piazza della Costituzione a San Miniato con la Misericordia di Siena che sarà poi impegnata nel pomeriggio dalle 15 alle 19 alle Logge del Papa e alla Ludoteca di Taverne d'Arbia. Sempre dalle 15 alle 19 distribuzione alla Pubblica Assistenza in viale Mazzini. Dalle 16 alle 18,30, invece, a Porta Romana (ex area permessi Ztl) con l'Associazione Noi. Mercoledì 9 dicembre nuovo appuntamento all'Emiciclo di San Miniato con il VAB dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Al Cai di Piazza Calabria invece dalle 18 alle 19,30. Giovedì 10 dicembre dalle 9 alle 12 distribuzione del Vab all'Emiciclo di San Miniato. Appuntamenti pomeridiani con la Misericordia dalle 15 alle 19 alle Logge del Papa in Piazza della Costituzione a San Miniato e alla Ludoteca di Taverne d'Arbia. Alla Racchetta delle Volte Alte consegna dalle 14 alle 18 e all'Associazione Noi a Porta Romana dalle 16 alle 18,30. Venerdì 11 dicembre si inizia la mattina con i Cavalieri di Malta al Mercatino di Camollia dalle 9 alle 12 e nello stesso orario con il Cb Il Palio in viale Sardegna 22 che bisserà anche nel pomeriggio dalle 15 alle 19 così come l'Ari in via Santa Petronilla 6 e la Pubblica Assistenza in viale Mazzini. Intenso il programma del fine settimana. Sabato 12 dicembre dalle 9 alle 12 distribuzione con la Misericordia alle Logge del Papa, in piazza della Costituzione a San Miniato e alla Ludoteca di Taverne d'Arbia. Nello stesso orario anche alla Racchetta delle Volte Alte, al Vab presso l'Emiciclo di San Miniato, al Mercatino di Camollia con i Cavalieri di Malta e al Cb Il Palio in viale Sardegna 22. Dalle ore 10 alle ore 12 invece porte aperte al Cai di Piazza Calabria che distribuirà anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Dalle ore 14 alle ore 18 aperta la sede della Racchetta e dalle 15 alle 19 consegna alle Logge del Papa e Piazza della Costituzione a San Miniato con la Misericordia; alla Ludoteca di Taverne d'Arbia con la Pubblica Assistenza e al Cb Il Palio in viale Sardegna. Domenica 13 dicembre, distribuzione alle Logge del Papa e Piazza della Costituzionea San Miniato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Alla Racchetta delle Volte Alte dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. All'ARI di via Santa Petronilla 6 consegna dalle 9 alle 12 e doppio turno al Cb Il Palio di viale Sardegna 22, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.Grazie alla collaborazione del tavolo delle associazioni di Protezione Civile del Comune di Siena verranno consegnate ai cittadini residenti nel territorio comunale senese 5 mascherine chirurgiche per ogni componente il nucleo familiare di età superiore ai 6 anni. Per chi non riuscirà a ritirare le protezioni in autonomia, con motivazioni sociali specifiche (famiglie con disabili, associazioni che si occupano di soggetti a rischio, lavoratori disabili e soggetti seguiti da servizi sociali, famiglie con malati cronici o oncologici) potrà usufruire di una distribuzione domiciliare su richiesta attraverso la segnalazione alle associazioni di volontariato o all'indirizzo mail protezionecivile@comune.siena.it . Sarà anche possibile ritirare le mascherine su delega scritta (per parenti non componenti il nucleo familiare, amici, persone assistite ecc.) presso i punti di distribuzione con esibizione della fotocopia del documento di identità del delegante. Il foglio di delega può essere scaricato dal sito del Comune di Siena all'indirizzo internet https://www.comune.siena.it/La-Citta/Comunita/Informazioni-Coronavirus-COVID-19 (digitando delega per ritiro mascherine). Non sarà invece necessaria la delega per chi vorrà ritirare le mascherine per tutto il nucleo familiare residente nella stessa abitazione.