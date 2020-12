Anziano percorre contromano la Siena-Bettolle da Rapolano a Siena

L'uomo era in stato confusionale. Fermato dalla Polizia di Stato in città

Nel pomeriggio di ieri, domenica 6 dicembre, un 83enne residente in provincia, ha percorso contromano il Raccordo Siena-Bettolle, da Rapolano a Siena, rimanendo fortunatamente illeso e senza provocare incidenti.Poco dopo le 16.40 quando alla Sala Operativa della Questura erano giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini che avevano notato l’auto, una 500 verde, procedere a fari spenti sul raccordo in senso contrario alla marcia.I poliziotti della volanti hanno percorso diverse volte le zone limitrofe a quelle indicate al 113, fino a che hanno rintracciato l'auto - che nel frattempo era già arrivata a Siena -, in via Girolamo Gigli.Dopo aver cercato invano di fermare l'uomo azionando i lampeggianti e la sirena della volante, i poliziotti sono stati costretti ad affiancarlo mostrandogli la paletta per far sì che si arrestasse.In stato confusionale e smarrito, l'anziano non si era reso conto dell’accaduto e del pericolo cui era scampato e che avrebbe potuto cagionare agli altri. Non ricordava neanche che giorno fosse.Gli agenti hanno fatto intervenire i sanitari del 118 ed hanno rintracciato i familiari. Al figlio, giunto poco dopo sul posto sono state affidate le chiavi dell’auto. Successivamente sono state elevate le sanzioni previste ed avviate le pratiche per proporre la revoca della patente di guida.