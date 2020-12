Festività natalizie: il Comune di Siena approva una tariffa straordinaria per i taxi dedicata alla terza età

L’Amministrazione comunale di Siena ha messo in campo, in collaborazione con la società cooperativa dei tassisti CO.TA.S, l'iniziativa che vedrà, nel periodo delle festività, una tariffa straordinaria dedicata alla terza età.Fino al 7 gennaio 2021, grazie al contributo che il Comune ha messo a disposizione per il progetto, i passeggeri over 65 anni potranno spostarsi all’interno del territorio comunale al prezzo convenzionato di 5 euro a corsa.Nel ringraziare la Giunta che ha approvato questo progetto su sollecitazione del vicesindaco Andrea Corsi, il sindaco Luigi De Mossi ha ricordato quanto "i tassisti siano una realtà e una risorsa economica importante per la città di Siena", sottolineando la decisione "di sostenere questa iniziativa dedicata a tutti gli over 65, senza nessuna distinzione di reddito. Un ulteriore passo per incentivare la mobilità a Siena e che si unisce alla convenzione EasyPark, l’app di mobile parking che consente agli automobilisti di pagare la sosta su strisce blu direttamente dal proprio smartphone senza doversi recare alle casse, in completa sicurezza e con estrema facilità e rapidità e, soprattutto, pagando l’effettivo tempo di sosta"."Un progetto frutto della collaborazione con CO.TA.S. – ha sottolineato il vicesindaco Andrea Corsi – che per il suo valore sociale vuole favorire gli spostamenti in sicurezza delle persone in fragile età, in un periodo così complesso e delicato sotto il profilo sanitario, consentendo così ai senesi di fare più facilmente acquisti nel nostro Comune, nonché facilitare il carico o scarico della spesa. Un ulteriore passo che rientra nelle misure urgenti per la ripresa della città, e nel sostegno delle categorie più fragili ed esposte a maggior rischio di contagio Covid, espresse nella manovra straordinaria “Siena Ripartiamo Insieme”. Un contributo, quello messo in atto dall’Amministrazione, a favore della mobilità delle persone, del tessuto commerciale cittadino e della categoria dei tassisti".Per l’assessore al Commercio Alberto Tirelli si tratta di "un’iniziativa meritevole a favore degli over 65, ma anche delle attività commerciali della città che, attraverso questa convenzione, potranno essere raggiunte con maggiore facilità con la possibilità di incrementare i loro introiti, soprattutto in occasione del periodo natalizio caratterizzato dallo scambio di regali".Ed è proprio nell’ottica di una ripartenza comune che è nata la proposta di CO.TA.S. "Un settore il nostro – ha sottolineato il presidente Nicola Borghi – che ha fortemente risentito della crisi causata dall’epidemia. Da qui l’idea di unirci, l’adesione dei nostri iscritti è stata totale, per offrire, con l’aiuto e il sostegno dell’Amministrazione, un servizio utile ad una parte importante della comunità senese. Un progetto che, nel nostro pensiero, vuole rafforzare il senso di appartenenza che ci lega alla nostra città. Un aiuto reciproco per contribuire ad alleviare il brutto periodo che tutti stiamo vivendo".