Capodanno sicuro: la Guardia di Finanza di Siena fa brillare materiale pirotecnico illegale

Nella giornata di ieri, giovedì 10 dicembre, i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siena, unitamente a personale specializzato, hanno proceduto a neutralizzare artifici pirotecnici pericolosi per l’incolumità, sequestrati nell’ambito di precedenti operazioni di servizio svolte su tutto il territorio provinciale.L’attività di brillamento - condotta in stretta sinergia con personale artificieri del 10° CERIMANT di Napoli dell’Esercito Italiano nell’ambito di un cordone di sicurezza garantito anche da personale sanitario fornito dalla Croce Rossa Italiana - Sezione di Montepulciano – ha rappresentato l’ultimo atto di un lungo iter intrapreso in sinergia con gli altri attori istituzionali nell’ottica di eliminare definitivamente gli ordigni pirotecnici pericolosi per la salute."L’abitudine di festeggiare l’arrivo del nuovo anno attraverso l’uso di artifici illegali - spiegano i Finanzieri - rappresenta una abitudine pericolosa che non ha esentato, nel tempo, nemmeno la provincia senese. Da qui il sequestro di materiale esplodente oggetto di distruzione.Coerentemente alle linee d’indirizzo impartite dall’Autorità di vertice anche quest’anno gli uomini e le donne del Comando Provinciale di Siena attueranno una penetrante vigilanza sul tessuto economico del territorio al fine di prevenire e reprimere illecite commercializzazioni di prodotti della specie potenzialmente pericolosi per l’incolumità pubblica e personale."