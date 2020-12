Convocazione alle ore 9 in modalità videoconferenza

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per lunedì 14 dicembre alle ore 9,00, in modalità videoconferenza, per la trattazione dell'argomento di seguito descritto nell'ordine del giorno.PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 189 2020 PIANO OPERATIVO E VARIANTE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE ADOTTATI CON DELIBERAZIONE C.C. N.58 DEL 19.05.2020 - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E AI CONTRIBUTI PERVENUTI.