Staderini, Sena Civitas: ''Perchè non partecipo alle valutazioni e al voto sul Piano Operativo''

"Come precisato a suo tempo, non partecipai al voto in occasione dell'adozione del Piano Operativo del Comune di Siena, in quanto era mancata una co-partecipazione politica alla stesura del Piano stesso; mancata co-partecipazione che rendeva impossibile per me esprimere una valutazione consapevole stante la vastità e la complessità del tema. Infatti, a mio avviso, solo poche persone erano in grado di poter esprimere un giudizio di merito." Così un intervento del consigliere comunale capogruppo di Sena Civitas, Pietro Staderini.



"Oggi, il Consiglio è nuovamente chiamato in causa per valutare ben 639 controdeduzioni alle osservazioni presentate. Anche in questo caso, per poter esprimere un voto su ciascuna delle 639 controdeduzioni, occorrono tempo e approfondimenti. Quindi, sia per coerenza sia per il metodo di lavoro che non condivido, ma anche in relazione alle responsabilità personali che tali decisioni comportano, che devono essere quindi assunte con cognizione di causa, ritengo opportuno non partecipare alle valutazioni e al voto.



Da una analisi superficiale e quindi sommaria, posso solo dire che vi sono certamente degli spunti interessanti, aspetti positivi ma, nel contempo, appaiono evidenti anche possibili miglioramenti o scelte che, a prima vista, non appaiono seguire logiche condivisibili.



Potrei fare degli esempi che mi riservo di fare a dibattito e votazioni avvenute, per confermare o meno una prima impressione.



Non so se altri consiglieri faranno scelte simili alla mia, ma non credo che le mie riflessioni, siano isolate, a prescindere o meno dalla partecipazione al consiglio e al voto sulle singole controdeduzioni e osservazioni."