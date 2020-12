Open day virtuali al Bandini di Siena: gli studenti possono scegliere tra cinque indirizzi

Nell’anno del Covid-19 l’offerta formativa dell’Istituto d’istruzione superiore "Sallustio Bandini" di Siena non si ferma

Secondo appuntamento con gli Open Day virtuali con la nuova offerta formativa dell’Istituto d’istruzione superiore "Sallustio Bandini" di Siena. Dopo il primo incontro che ha visto la partecipazione di oltre 100 studenti in uscita dalle classi terze delle scuole primarie di secondo grado della provincia, giovedì 17 dicembre dalle ore 18, la possibilità di tornare ad orientarsi e scegliere al meglio il proprio futuro scolastico, con la campagna di orientamento 2020-2021 ‘Segui il tuo istinto’.Basterà collegarsi on line direttamente dal sito dell’Istituto – www.istitutobandini.it - ed entrare virtualmente nelle aule dei cinque settori di indirizzo Interior design e architettura sostenibile/CAT, Comunicazione visiva, Turismo, Economico sportivo, Economico giuridico. Sarà possibile scoprire tutte le opportunità che ciascun indirizzo offre, parlare con la dirigente scolastica Floriana Buonocore, la responsabile dell’orientamento Angela Ceccarelli e con tutti i docenti dei corsi, visitare i laboratori e le aule. Gli open day si svolgeranno dalle ore 18 alle ore 19. Sul sito è disponibile anche la brochure con tutti i corsi. Per aiutare i giovani studenti ad effettuare la scelta migliore per il loro percorso scolastico, gli studenti del Bandini hanno realizzato cinque video di orientamento raccontando in prima persona l’Istituto con le sue potenzialità e peculiarità.