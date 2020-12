Siena, ruba capi di abbigliamento ma scatta il sistema antitaccheggio: inseguito e bloccato dalla Polizia

Un cittadino albanese 21enne, che si era dato alla fuga dopo aver rubato dei capi di abbigliamento in un negozio sportivo presso il centro commerciale di Siena, è stato denunciato per furto aggravato dopo essere stato inseguito e bloccato dalla Polizia di Stato.Gli agenti in borghese della Squadra Mobile di Siena, costantemente impegnati in servizi antirapina, soprattutto nell’attuale periodo a ridosso delle festività natalizie come disposto dal Questore Capuano, mentre stavano pattugliando la zona di piazzale Rosselli, hanno visto il 21enne correre in modo sospetto verso la stazione ferroviaria.Dopo avergli invano impartito l'alt, i poliziotti si sono quindi posti all'inseguimento dell'uomo, prima a bordo dell'autovettura e poi a piedi. Una volta raggiunto e fermato, il 21enne - trovato in possetto della refurtiva, parta in un busta e parte indossata - non ha potuto negare agli agenti l'evidenza.I poliziotti hanno quindi accertato che pochi minuti prima, all’interno di un negozio di articoli sportivi, lo straniero aveva sottratto dei capi di abbigliamento - pantaloni e felpe - per un valore di oltre trecento euro. Qualcosa era però andato storto: nonostante avesse asportato dai capi rubati il dispositivo antitaccheggio utilizzando un apposito oggetto metallico – poi sequestrato dai poliziotti –, l’allarme del negozio era scattato costringendolo a scappare inseguito da alcune commesse e dell’addetto alla vigilanza.L'intervento della Polizia ha permesso di fermarlo e di recuperare la refurtiva. Dopo gli accertamenti di rito, l'uomo è stato denunciato per furto aggravato.