Siena nuova illuminazione degli Orti degli Orbachi nel Bruco

Inaugurato, ieri pomeriggio alle 17.30, l’impianto di illuminazione degli Orti degli Orbachi. Presenti l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese, la collega alle Aree verdi e Decoro urbano Silvia Buzzichelli, il rettore della Nobil Contrada del Bruco Gianni Morelli e l’ingegner Paolo Ceccotti del Comune.L’area, da oggi, sarà illuminata grazie a 20 nuovi punti luminosi in tecnologia LED con luce calda contro i 4 preesistenti di cui due non più funzionanti a causa di atti vandalici. Un progetto elettrico, per un costo complessivo di 26.250 euro iva compresa, realizzato da Citelum, il gestore dell’illuminazione pubblica a Siena, e portato avanti in sinergia con l’ufficio tecnico, che permetterà agli abitanti della zona e non solo di fruire, in tutta sicurezza, di un luogo prezioso, scrigno verde nel cuore della città."Abbiamo così voluto rispondere concretamente – ha detto Sara Pugliese – alle richieste dei cittadini che lamentavano da tempo il fatto che gli orti fossero un luogo buio e per questo poco sicuro. Un ulteriore passo per il miglioramento dell’illuminazione pubblica cittadina che stiamo portando avanti e che punta su tecnologie LED per contenere i consumi e su quelle cut off, con schermatura verso l’alto, come previsto dalle vigenti normative, per il controllo dell’inquinamento luminoso".Come ribadito dall’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli "è stato un lavoro di squadra per rispondere a quanto richiesto dalla Contrada del Bruco, anche a seguito di sopralluoghi, che ha permesso di restituire alla città questo incantevole affaccio, da ora sicuramente più fruibile, soprattutto nelle ore serali. Il potenziamento dell’illuminazione scoraggerà infatti frequentazioni poco rassicuranti, favorendo la sosta a tutti coloro che pur essendo in pieno centro cittadino potranno godere della fascinazione di un’area verde"."La soddisfazione per la concretezza di questa collaborazione - rimarcata anche dal rettore della Nobil Contrada del Bruco Gianni Morelli – è per noi doppia. Se da una parte dimostra la sinergia che esiste tra l’Amministrazione e il mondo contradaiolo, una straordinaria peculiarità di questa città a cui crediamo molto; dall’altra è un riconoscimento a quello spirito di servizio che si traduce nell’impegno che il Bruco porta avanti, ormai da più di 10 anni, nella manutenzione di un’area verde che è di tutta Siena e non solo dei brucaioli".