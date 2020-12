Il Comune di Siena informa che a causa di un problema tecnico nei giorni 24 e 31 dicembre non sarà possibile, tramite l'agenda online, effettuare le prenotazioni per gli appuntamenti relativi al rilascio di nuove carte di identità. Possibile, invece, prenotare telefonicamente al n. 0577 292261 dalle ore 9 alle 13.L’amministrazione si scusa per il possibile disagio.