Siena, ancora tentativi di truffe telefoniche ai danni di anziani

La Polizia di Stato di Siena informa che si stanno registrando alcuni tentativi di truffa, attuati con telefonate nei confronti di persone anziane, finalizzati al compimento di reati di tipo predatorio.E’ accaduto che persone anziane abbiano ricevuto telefonate da persone che si qualificano come operatori di enti o istituzioni presenti sul territorio, finalizzati a carpire la loro fiducia e ad acquisire quante più informazioni possibili sulla loro situazione familiare e sul luogo di domicilio.Il passo successivo è quello di ingenerare all’anziano, il convincimento di un pericolo grave ai danni di un congiunto, spesso di un nipote, convincendolo con un pretesto, ad uscire di casa ed a lasciare sguarnito l’appartamento per poi rubare oggetti preziosi e denaro.L’ultimo episodio di ieri sera, giovedì 17 dicembre, non è andato a buon fine grazie alla prontezza di riflessi di una 82enne alla quale era stato riferito di un incidente occorso alla nipote e della necessità di uscire di casa per soccorrerla. La donna però, dopo essersi confrontata con altri familiari, si è resa conto della falsità della notizia ed ha quindi allertato la Sala Operativa della Questura che ha inviato sul posto una volante.La Questura di Siena raccomanda la massima attenzione e, in casi sospetti, di allertare sempre le forze dell’ordine.