FdI: ''Bocciate in Regione le proposte di FdI sulla Legge di Bilancio, il PD nega a Siena i fondi ed impedisce il rilancio della città su progetti concreti''

“Siena deve sapere quanto é considerata in Regione Toscana e come i suoi rappresentanti in Consiglio regionale ne prendano le difese. In occasione della discussione sulla legge di stabilità del 2021 in consiglio regionale il Pd ha bocciato due proposte per proposte da Fdi che chiedevano fondi per il comune di Siena su iniziative importanti per il rilancio della città." Così un intervento del commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Francesco Michelotti, e di Enrico Tucci, commissario comunale



"Una prima proposta era relativa alla richiesta di finanziare a Siena l'ospitalità del "Michelin Star Event" , un appuntamento tra i più attesi dal mondo della ristorazione gravemente colpito dalla crisi, ed una per devolvere a Siena le risorse necessarie per promuovere ed incentivare le celebrazioni dell'anniversario del riconoscimento come sito Unesco, patrimonio mondiale dell'umanità, che ricorreva in questo anno terribile.



Entrambe le proposte sono state cassate dalla maggioranza a guida partito democratico, senza colpo ferire. Questi signori che, a partire dal presidente Giani, non perdono occasione per farsi fotografare sullo sfondo di Piazza del Campo quando si tratta di passare dalle parole ai fatti dimostrano tutta la loro inaffidabilità.



Siamo sicuri che i cittadini senesi in futuro sapranno valutare meglio che fa i loro interessi e chi fa solo vacue promesse. Fratelli d'Italia è al loro fianco.”