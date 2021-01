I professionisti dello spazio e della sostenibilità ambientale: corso di Interior design all'IIS ''Bandini di Siena

Nell’anno del Covid-19 l’offerta formativa dell’Istituto d’istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena non si ferma

In un momento storico delicato per il pianeta in cui l’attenzione ricade soprattutto su salute e benessere, i giovani vedranno sempre più accelerare alcune tendenze legate ai limiti nell’utilizzo delle risorse e al loro impiego, dalla sostenibilità ambientale e sociale, alla trasformazione della dimensione fisica dei prodotti. Oggi il design pone al centro del suo agire il dibattito sui limiti dello sviluppo e sui cambiamenti epocali e ambientali, occupandosi sempre più della forma sostenibile.Si inserisce in questo contesto il corso per Interior design/CAT attivato dall’Istituto di istruzione superiore "Sallustio Bandini" di Siena per l’anno 2021/2022. Il corso si occupa degli aspetti più significativi del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale del Paese. Ha come obiettivo il potenziamento delle competenze nell’ambito del design di interni, con applicazioni grafiche tridimensionali e con animazione digitale. Particolare attenzione viene riservata ai temi molto attuali della sostenibilità ambientale, sia nel campo dell’arredamento, che nella realizzazione e ristrutturazione degli edifici.A chi si rivolge Il corso si rivolge a chi vuole approfondire la conoscenza del design di interni; ama la computer grafica, la modellazione 3D ed il rendering, la tutela dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali. Al tempo stesso, gli Interior Designer incarnano una figura professionale di primaria importanza in un momento in cui il mercato e le scelte politiche orientano gli investimenti sulla trasformazione degli spazi esistenti piuttosto che all’espansione ulteriore delle città. Per questo il corso si rivolge a coloro i quali vogliono conoscere il territorio dal punto di vista ambientale ed architettonico, le energie rinnovabili e la loro applicazione nel settore edile. A disposizione degli studenti laboratori disegno CAD, uno con 20 postazioni di lavoro e l'altro con 18 postazioni di lavoro, entrambi attrezzati con PC di ultima generazione, stampanti, videoproiettore, plotter, software Autocad e AllPlan e stampante 3D.Sbocchi professionali Il diplomato è in grado così di lavorare in aziende o studi professionali che si occupano di arredo di spazi interni, di esercitare la libera professione di geometra o insegnare nel corso CAT; ma anche di operare come esperto nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici e nel settore ambientale o di lavorare negli enti pubblici e nel settore dell’industria delle costruzioni. Info sui corsi della campagna di orientamento ‘Segui il tuo istinto’ su www.istitutobandini.it . Per le domande di iscrizione ci sarà tempo dalle 8 del 4 gennaio alle 20 del 25 gennaio 2021 www.istruzione.it/iscrizionionline/