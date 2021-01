Siena, ''Open days 2021'' delle scuole dell'infanzia comunali

Dall’11 al 19 gennaio prenderanno il via a Siena gli “Open days 2021” per le scuole dell’infanzia comunali (3-6 anni) in una nuova veste, quella digitale causa pandemia.Gli appuntamenti, infatti, saranno online, con un calendario di videoconferenze dedicato in cui il personale educativo, dalle 17.30 alle 18.45, fornirà tutte le informazioni direttamente ai genitori che si sono prenotati e connessi. Per partecipare e ricevere il link grazie al quale prendere parte all’incontro è necessaria la prenotazione scrivendo alla seguente email: coordinamento.pedagogico@comune.siena.it. Questo il calendario online: “M. Meoni” (strada di Ginestreto) lunedì 11 gennaio; “Asilo Monumento” (viale R. Franci, 28) martedì 12; “A.M.E. Agnoletti” (via Q. Settano, 31) mercoledì 13; “B. Vestri” (piazzetta Don A. Perucatti, 2) giovedì 14; “Raggio di Sole” (via L. Consorti, 2) lunedì 18; “Santa Marta” (via N. Orlandi, 1) martedì 19."Una soluzione innovativa quanto indispensabile – ha commentato l’assessore all’Istruzione Paolo Benini - per mantenere un contatto diretto con i genitori e far conoscere loro l’offerta educativa proposta dall’Amministrazione comunale. Un’opportunità di dialogo e di scambio in era Covid-19 non solo delle informazioni sull’organizzazione e la programmazione didattica che interesserà i piccoli, ma anche un modo per conoscere i volti e le voci del personale delle nostre scuole e di coloro che se ne prenderanno cura durante l’anno."Per informazioni contattare il Servizio Progetti Educativi ai numeri 0577 292300 – 292131.