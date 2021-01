Visita in presenza ai laboratori del ''Sarrocchi'' per orientamento

L'Istituto "Sarrocchi" di Siena, da sempre attento alle richieste delle famiglie e degli studenti, compatibilmente con la situazione pandemica in atto, ha deciso di organizzare due giornate di incontri in presenza, riservate agli studenti della scuola secondaria di primo grado e ai loro genitori.A piccoli gruppi e accedendo da ingressi differenziati sarà possibile, nei giorni di sabato 9 gennaio (con orario 8:45-13:30 e 14:15-19:30) e domenica 10 (con orario 8:45-13:30), visitare i laboratori degli indirizzi dell'Istituto Tecnico e del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Ciascun gruppo, costituito al massimo da 5 studenti più un solo accompagnatore per ogni studente, avrà a disposizione 30 minuti per visitare i laboratori del Liceo o del singolo indirizzo tecnico scelto.Per la visita alla scuola è necessario prendere visione degli orari di inizio visita e compilare il modulo di prenotazione, entrambi reperibili all'indirizzo: https://prenota.sarrocchi.it/