FdI Siena, vertice del coordinamento provinciale: ratifica incarichi e approvazione del documento su Mps

Si è tenuta nei giorni scorsi la riunione del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Siena, per fare il punto della situazione dell’anno appena trascorso e per pianificare le prossime iniziative. Il commissario provinciale Francesco Michelotti ha fatto il punto sulle adesioni, dove si sono registrati numeri da record per tutta la provincia.



Successivamente il coordinamento ha proceduto a ratificare le nomine, in seno al direttivo, dei responsabili dei dipartimenti provinciali. I due vicepresidenti designati sono Mattia Savelli, consigliere comunale di Sinalunga, ed Alessandro Manganelli ex consigliere comunale di Siena.



I responsabili dei dipartimenti provinciali sono i seguenti: Angela Bargi dipartimento enti locali, Rossana Neri dipartimento sanità e sociale, Manfredi Biotti dipartimento giustizia e affari legali, Lorenzo Rosso dipartimento Ambiente, Andrea Pezzotti dipartimento infrastrutture e lavori pubblici, Eros Trabalzini dipartimento agricoltura, Giorgio Maggiorelli dipartimento attività economiche, Lapo Lanfredini dipartimento turismo, Emanuele Andreucci Presidente provinciale di Gioventù Nazionale.



Il coordinamento provinciale ha approvato un documento sulla situazione attuale di Monte dei Paschi, trasmettendolo alla Direzione nazionale del partito; nei prossimi giorni sarà presentato un ordine del giorno nei Comuni della provincia per chiedere una discussione monografica sul tema, a sostegno delle ragioni della territorialità della Banca.



Il coordinamento ha anche pianificato i lavori per le prossime importanti scadenze elettorali nei Comuni della provincia, e per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati, appuntamenti previsti nei prossimi mesi.