Smottamento e distacco del tufo sulla strada delle Grotte di Pescaia a Siena. E' accaduto attorno alle 15.30 di oggi, martedì 5 gennaio. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Siena per mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche la Polizia Municipale, personale tecnico del Comune e del Demanio. Non risultano persone coinvolte.