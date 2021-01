Siena, temporanee modifiche ai bus nella zona di Fontebranda

Lunedì 11 gennaio variazioni ai percorsi delle linee urbane dalle 10 alle 17

A Siena nella giornata di lunedì 11 gennaio 2021 saranno in vigore delle temporanee variazioni alla circolazione degli autobus urbani di Tiemme all’interno del centro storico. Dalle 10 alle 17 sarà infatti chiuso al traffico il tratto di via di Città tra via delle Terme e via di Fontebranda.Le linee urbane s54, s21, 637 e 589 effettueranno il capolinea alla fermata che si trova in prossimità della scala mobile meccanizzata di Fontebranda, da dove i bus ripartiranno con due minuti di ritardo rispetto al consueto orario.Le linee scolastiche da e per le scuole Saffi, San Bernardino e Materna Bandini effettueranno la salita e discesa degli studenti alla fermata della scala mobile, senza raggiungere piazza Indipendenza.Per necessità di informazioni e chiarimenti sui servizi, Tiemme ricorda i suoi canali di contatto con l’utenza: 199-168182 per chi chiama da cellulare e 800-922984 per chi chiama da rete fissa oltre che il sito web www.tiemmespa.it o lo App Tiemme 2.0.