Covid19, contributo straordinario del Comune di Siena per il terzo settore

L’Amministrazione comunale di Siena, desiderando operare al fine di fornire una risposta concreta ai bisogni del mondo del terzo settore locale, e nello specifico delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) con sede legale nel Comune di Siena, ha approvato uno specifico avviso per richiedere contributi a fondo perduto in questo momento di emergenza sanitaria, che produce diversificate sofferenze nelle citate organizzazioni che, per loro natura, offrono beni e servizi utili alla collettività.Il bando e tutte le informazioni per presentare domanda sono consultabili a questo indirizzo https://www.comune.siena.it/La-Citta/Sociale/CONTRIBUTO-STRAORDINARIO-COVID-19-per-OdV-e-APS