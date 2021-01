Convocazione alle ore 9 presso il Santa Maria della Scala

Il Consiglio comunale di Siena è convocato in seduta monotematica per mercoledì 13 gennaio alle ore 9,00, presso la sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, per la trattazione dell'argomento di seguito descritto nell'ordine del giorno.ATTUALE SITUAZIONE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - DETERMINAZIONI