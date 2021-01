Personale Siena Parcheggi e SdS: interrogazione del Gruppo PD in Consiglio comunale

“Tra le determine e le deliberazioni della Giunta di fine anno, c’è quella sul personale a Siena Parcheggi spa e alla Società della Salute. Più in particolare, sono stati confermati 10 comandi di personale comunale per la riscossione ed il recupero dei tributi, prima sino al 30 giugno 2021, poi solo per questo mese di gennaio, quando invece in sede di illustrazione del bilancio preventivo 2021-2023 si era parlato di 7 dipendenti per il 2021. Oltretutto, a inizio dicembre la Giunta aveva addirittura integrato il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, per consentire a Siena Parcheggi di poter procedere, avvalendosi di graduatorie di concorsi espletati dal Comune di Siena, con assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, misura non chiara, anche rispetto ai comandi in essere, e rispetto alla nota urgenza di strutturare la riscossione ed il recupero dei tributi, non ancora completata dall’ingresso della nuova Amministrazione nel 2018”. Così un intervento del Gruppo consiliare del Partito Democratico di Siena.



“Inoltre, la Giunta - prosegue il PD -, ha altresì deliberato di trasferire nella dotazione organica della SdS senese, con effetto dal 1° gennaio 2021, n. 22 dipendenti del Comune di Siena già assegnati in comando alla medesima, ‘definendo il consolidamento di una struttura complessa, che rafforzerà la sua mission anche in ottemperanza agli indirizzi regionali rilevati dal PSSIR 2018-2020, per la gestione diretta di servizi socio-sanitari e sanitari presso la SdS entro l’anno 2021’. Al contempo, sempre con la stessa delibera, sono state reintegrate negli organici del Comune di Siena, pure con decorrenza 1° gennaio 2021, n. 2 risorse, già in comando presso la Sds, una per l’estinzione dello Sportello immigrati (passaggio che meriterebbe anche questo di una spiegazione), ed una per il potenziamento del servizio Politiche giovanili della Direzione Istruzione e nuove generazioni.



Dato quindi il quadro confuso dei dati disponibili e non chiaro dei precorsi in atto e delle relative procedure, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per conoscere come si intenda risolvere la nota urgenza di strutturare le funzioni trasferite di esazione e recupero dei tributi a Siena Parcheggi, che sono di vitale importanza per l'equilibrio di bilancio del Comune di Siena e che finora hanno evidenziato gravi carenze nella tempestività di riscossione, e quale procedura sia stata invece seguita e quali criteri siano stati adottati per l’individuazione del personale già comandato presso la Società della Salute da reintegrare negli organici del Comune”.