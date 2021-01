Siena, piano del Comune per rischio nevicate tra domenica e lunedì

Sulla base delle previsioni della giornata di domenica 10 e di lunedì 11 gennaio con la possibilità di nevicate sul nostro territorio, la Direzione Manutenzione Ambiente e Verde di concerto con il Servizio Protezione Civile del Comune di Siena ha predisposto, per prevenire eventuali disagi, l’allerta di alcune unità di personale che potranno, qualora si verifichi la necessità, andare a incrementare il servizio di pronta reperibilità esistente.Come previsto dal Piano di prevenzione ghiaccio e neve approvato dall’Amministrazione comunale, saranno, infatti, chiamati in azione quattro equipaggi che avranno il compito di coprire i principali percorsi stradali individuati nel Piano stesso. E, in caso di effettiva precipitazione, saranno poi attivate di conseguenza tutte le altre procedure.Alla luce del potenziale rischio nevicate e al conseguente evolversi della situazione meteo, viene quindi raccomandata la specifica dotazione invernale (pneumatici da neve e/o catene) per il proprio mezzo e, in caso di precipitazione, di utilizzare i veicoli solo per effettiva necessità.Tutte le informazioni in merito alla situazione e ai comportamenti da seguire verranno comunque forniti con puntuali aggiornamenti.