Guardia di Finanza di Siena, in congedo il Capitano Massimo Dominijanni

Il Capitano Massimo Dominijanni, dopo aver prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza per oltre 35 anni, raggiunge la meritata pensione.



Arruolatosi nel Corpo nell’anno 1985, con il grado di Finanziere ha prestato servizio come prima assegnazione presso il Nucleo Regionale PT di Ancona, successivamente presso la Brigata di Osimo (AN) e poi la Tenenza di Jesi (AN).



Nel luglio 1991 consegue il grado di Vice Brigadiere e, dopo un breve incarico svolto presso la Brigata di Collesalvetti (LI), viene trasferito a Siena, in cui svolge il periodo di servizio più lungo della sua carriera presso i Reparti alla sede Compagnia e Nucleo PEF, fino al raggiungimento del grado apicale di Luogotenente Cariche Speciali nella categoria Ispettori.



Nel 2018, vincitore di concorso interno per titoli ed esami, ottiene il grado di Sottotenente nella categoria Ufficiali, viene assegnato al Gruppo di Siena quale Comandante della Sezione Comando, incarico ricoperto sino alla data del suo pensionamento.



L’ufficiale, coniugato con due figlie, nell’arco della carriera ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia ed in Giurisprudenza con i relativi titoli abilitativi. Si è distinto per l’apporto umano e professionale fornito in sevizio e per l’eccezionale senso del dovere.



Sia da Ispettore che da Ufficiale ha eseguito in prima persona numerose e importanti operazioni di servizio nel contrasto agli illeciti economico-finanziari, distinguendosi per professionalità, correttezza ed abnegazione, che negli anni gli sono valsi importanti e ripetute manifestazioni di compiacimento ed attestazioni di stima da parte dei superiori.



Presso la “Sala delle Bandiere” del Comando Provinciale di Siena il comandante provinciale, Colonnello Giuseppe Antonio Marra, conformemente alle prescrizioni imposte dal quadro normativo vigente in materia di COVID, ha voluto ringraziare personalmente l’ufficiale per l’impegno e la dedizione profusi durante tutta la carriera.



Al Capitano Dominijanni ed alla sua famiglia i colleghi del Comando provinciale di Siena formulano i migliori auspici per la nuova “avventura” che andrà ad intraprendere, certi di poter contare in qualsiasi momento su di un collega esperto e altruista che, anche in pensione, non mancherà mai di far sentire la propria vicinanza ai più giovani.