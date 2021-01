Minori stranieri non accompagnati, avviso per progetti di ampliamento del sistema di accoglienza

Al fine di potenziare il Sistema di Accoglienza e Integrazione - S.A.I. - (ex SIPROIMI), il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 22 dicembre scorso, sul sito del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, un avviso indirizzato alle Amministrazioni locali per la presentazione di nuove progettualità volte all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati denominato: “Rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia dei MSNA nell’ambito del SAI”.Il finanziamento a valere sul fondo F.A.M.I. (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) è pari a 21.385.737,48 euro ed il costo massimo dei progetti è stato fissato in 68,40 euro giornalieri pro capite.Le proposte progettuali dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 22 marzo 2021, utilizzando la piattaforma FNAsilo, all’indirizzo https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/ e un’apposita Commissione di valutazione, dopo averle esaminate e attribuito i rispettivi punteggi, predisporrà la graduatoria con l’esito della valutazione.Per ogni eventuale indicazione si potrà scrivere all'indirizzo accesso.siproimi@cittalia.it