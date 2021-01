Siena, chiusura per manutenzione della Biblioteca degli Intronati

Garantito il servizio di prestito “La Biblioteca va in libreria”

Partono, in regime Covid, gli interventi programmati di manutenzione straordinaria dell’impianto termoidraulico della Biblioteca comunale degli Intronati. Al fine di evitare interferenze e tutelare la sicurezza degli utenti e del personale i locali chiuderanno al pubblico da domani, mercoledì 12 gennaio, e saranno riaperti non appena terminate le operazioni.Per garantire il servizio di prestito, prosegue l’iniziativa “La Biblioteca va in libreria”, grazie alla quale è possibile prenotare i libri della Biblioteca e ritirarli presso una delle librerie che partecipano al progetto. Per accedere a questa possibilità inviare mail a prestito@biblioteca.comune.siena.it indicando i titoli delle opere di proprio interesse e il nome della libreria prescelta per il ritiro, dopodiché bisognerà attendere la conferma della disponibilità dei documenti richiesti in prestito. Per il ritiro occorrerà presentarsi in libreria con un documento di riconoscimento. Non potranno essere richiesti più di due libri e 3 dvd.Partecipano all’iniziativa le librerie: Becarelli, Feltrinelli, Mondadori, Libreria Palomar, Senese e Volta la Carta.