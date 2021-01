Il Consiglio comunale di Siena convocato per lunedì 18 gennaio: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso il Santa Maria della Scala

Il Consiglio comunale di Siena è convocato per lunedì 18 gennaio alle ore 9,00, presso la sala "Italo Calvino" al Santa Maria della Scala, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 1 2021 REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI SIENA. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 5 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020 AI FINI DELLA TARI 2020.3 APPROVAZIONE VERBALE 2020 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE (30/11/2020).4 COMUNICAZIONI 191 2020 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.5 INTERROGAZIONE 147 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL'INTERNO DEI CONDOMINI DEL QUARTIERE DI SAN MINIATO.6 INTERROGAZIONE 148 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA IL LAVORO AGILE (SMART WORKING) ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SIENA.7 INTERROGAZIONE 149 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL BAR DI SERVIZIO AL SANTA MARIA DELLA SCALA.8 INTERROGAZIONE 151 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA IL PROGETTO SULLO STADIO-FORTEZZA, PRESENTATO DA SIENA NOAH SSD SRL.9 INTERROGAZIONE 157 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO COMUNALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E ALLA IMPOSIZIONE DI QUARANTENA AI DIPENDENTI CHE SIANO ENTRATI IN CONTATTO CON COLLEGHI O PERSONE ACCERTATE COME POSITIVE.10 INTERROGAZIONE 162 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA LA TRASFORMAZIONE DELLA RESIDENZA ASSISTITA IL PAVONE A RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE.11 INTERROGAZIONE 167 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI CIRCA LE INSEGNE DEI BAR NEL COMUNE DI SIENA.12 INTERROGAZIONE 169 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA'DI SPORTELLO PER L'INFORMAZIONE TURISTICA PALAZZO BERLINGHIERI E CHIOSCO INFORMATIVO DI PIAZZA GRAMSCI.13 INTERROGAZIONE 185 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DIREZIONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE.14 INTERROGAZIONE 172 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULL'ESITO DEL FONDO DI GARANZIA SENESE.15 INTERROGAZIONE 177 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO IMPEGNO CIVICO SIENA FEDERICO MINGHI, TOMMASO BARTALINI, CARLO MARSIGLIETTI IN MERITO AGLI EVENTI CULTURALI REALIZZATI E DA REALIZZARE.16 INTERROGAZIONE 179 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI, BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI, STEFANIA SELVAGGI SULLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MENSANA AD USO MOSCHEA.17 INTERROGAZIONE 181 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SUGLI EFFETTI DELLA MANOVRA DI BILANCIO COMUNALE PER L'EMERGENZA COVID.18 INTERROGAZIONE 182 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO IN MERITO A SOLUZIONI PER LIMITARE LA VELOCITA'IN VIA LUCIANO BANCHI.19 INTERROGAZIONE 183 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOL, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SULLE EVENIENZE ARCHEOLOGICHE ED ARCHITETTONICHE DURANTE I LAVORI SULLA STRADA INTERNA DEL SANTA MARIA DELLA SCALA.20 INTERROGAZIONE 186 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI IN MERITO AI BLOCCHI DI TRAVERTINO A RIDOSSO DELLA RASTRELLIERA PER BICI, POSTA ALLE LOGGE DEL PAPA.21 INTERROGAZIONE 190 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI, ALESSANDRO MASI IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE DI SERVIZI DI TRENI A IDROGENO IN ITALIA E SULLA POSSIBILITA'DI UNA LORO INTRODUZIONE NEL SISTEMA TRASPORTI DELLA PROVINCIA DI SIENA.22 INTERROGAZIONE 193 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SULLE PROSPETTIVE DEI LAVORATORI DI PAY CARE.23 INTERROGAZIONE 201 2020 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO AGLI INCONTRI CHE IL SINDACO HA TENUTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AVENTI PER OGGETO IL MONTE DEI PASCHI.24 INTERROGAZIONE 202 2020 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI SULLA PRESENZA DEI CASI POSITIVI TRA GLI OSPITI DELLE RSA GESTITE DA ASP CITTA'DI SIENA.25 INTERROGAZIONE 2 2021 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI, GIULIA PERICCIOLI, LUCA MICHELI, BRUNO VALENTINI SUL PERSONALE A SIENA PARCHEGGI SPA E ALLA SOCIETA'DELLA SALUTE.26 INTERROGAZIONE 3 2021 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEGLI SPAZI DELLE “LOGGE DEL PAPA”.27 MOZIONE 161 2020 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO FORZA ITALIA ORAZIO PELUSO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI URBANI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI STREET ART.28 MOZIONE 180 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA MAURIZIO FORZONI, BERNARDO MAGGIORELLI, BARBARA MAGI, ANNA MASIGNANI, STEFANIA SELVAGGI CONTRO OGNI TIPO DI DISCRIMINAZIONE E PER LA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.29 MOZIONE 198 2020 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI SENA CIVITAS PIETRO STADERINI, GRUPPO MISTO LAURA SABATINI CIRCA LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.