Beni pertinenziali del MPS, prima riunione della commissione tecnica

Si è svolta ieri pomeriggio, mercoledì 13 gennaio, in modalità videoconferenza la prima riunione della Commissione per i beni pertinenziali del MPS.La commissione è composta dal soprintendente e coordinatore Andrea Muzzi, Eike Dieter Schmidt, direttore Uffizi, Marco Pierini, direttore Musei Umbri, Marco Ciampolini, direttore del Museo Carmi di Villa Fabbricotti (Carrara) – docente Accademia Belle Arti di Carrara, addetto museale del Museo dell'OPA e dallo storico dell'arte Marco Mazzoni.La commissione, approvata dalla Giunta comunale il 3 dicembre 2020 e fortemente voluta dal sindaco Luigi De Mossi, ha lo scopo di svolgere attività di supporto e collaborazione al Soprintendente - attività totalmente gratuita - per verificare il vincolo pertinenziale esistente su parte delle opere d'arte del MPS al fine di valutarne la possibile estensione.