''Tra frane e ritardi'', Alessandro Masi (PD) presenta interrogazione urgente sulla nuova frana di Marciano

"L’11 novembre 2019 presentavo un’interrogazione urgente per chiedere chiarimenti sulla chiusura della strada di Marciano, che a causa del maltempo di quei giorni aveva prodotto un cedimento del tratto a monte. Considerata l'importanza di questa strada nella viabilità che collega i quartieri di Marciano e Petriccio, con la presenza della scuola dell'infanzia e del centro di ricerche GSK, si chiedeva un aggiornamento sul ripristino della circolazione e se erano previsti interventi di manutenzione o di progettazione, con un piano di miglioramento". E' questo l'inizio dell'intervento di Alessandro Masi, capogruppo del PD al Consiglio comunale di Siena.



"L’Amministrazione - prosegue Masi - rispondeva che la proprietà aveva consegnato da tempo al Comune di Siena una relazione di perizia tecnica e relative integrazioni, con la verifica di stabilità delle piante e della scarpata, cui poi seguirono interventi precauzionali, ma non soluzioni specifiche e definitive.



Il 13 gennaio del 2021 risiamo però daccapo: strada di Marciano chiusa per smottamento di terra e piante per l’ultimo maltempo. La stampa riporta che ‘lo stesso Comune ha sollecitato a più riprese il privato nei mesi scorsi per la messa in sicurezza della parete’.



Oltretutto, la chiusura della strada di Marciano si combina con la recente variante di circolazione per la frana di Pescaia, per cui nelle ore di punta il traffico lungo la direttrice Pescaia – viale Cavour - via Cesare Battisti e Torre Fiorentina si ingolfa in entrambi i sensi, con notevole disagio per la mobilità.



Il capogruppo PD ha quindi chiesto all’Amministrazione "quali urgenti interventi saranno messi in atto per mettere in sicurezza una volta per tutte il fronte a monte della viabilità di Marciano e i tempi di riattivazione della relativa circolazione e di quelli della viabilità di Pescaia". "Tra frane e ritardi", conclude Masi.