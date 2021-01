Siena, il Consiglio comunale di lunedì 18 gennaio 2021

I lavori presso il Santa Maria della Scala in continuo aggiornamento

(aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti)

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria lunedì 18 gennaio, alle ore 9, presso la sala "Italo Calvino" del Santa Maria della Scala.Questo l'elenco dei lavori del Consiglio in continuo aggiornamentoAl centro dell’interrogazione di Pietro Staderini (Sena Civitas) l’illuminazione pubblica all’interno dei condomini di San Miniato.Il consigliere "dopo essere stato informato sulla possibilità, che, nella fase di progettazione del quartiere, i corridoi, i passaggi e le parti comuni degli e tra gli edifici probabilmente sono stati collegati all’illuminazione pubblica per adempiere a una funzione associativa degli spazi stessi che, ad oggi, non esiste più, visto che sono divenuti nel tempo di pertinenza degli stessi condomini", ha chiesto di sapere "se tale segnalazione corrisponde al vero e se è tutt’ora presente l’allacciamento in questione alla rete pubblica".Nel rispondere, l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese ha precisato che "al momento della realizzazione dei vari fabbricati ad uso abitativo, cui l’interrogazione si riferisce, l'edificazione venne pensata con percorsi interni che dovevano mantenersi pubblici e a servizio dei quali era stata a suo tempo installata una rete di illuminazione allacciata alla illuminazione pubblica". Aggiungendo poi che "nel corso degli anni sono di fatto stati interclusi e divenuti percorsi condominiali interni ma non si è purtroppo tenuto presente l’esistenza e la funzionalità del sistema di illuminazione anche e soprattutto in termini manutentivi. Basti pensare alla totale inaccessibilità degli impianti da parte del manutentore in caso di necessità. Stessa situazione è stata rilevata ovviamente sulle aree di sosta ora gestite da Siena Parcheggi. L’elaborazione di un progetto di distacco delle varie reti non è, purtroppo, né semplice né di immediata attuazione cercando sempre di mantenere la massima operatività degli impianti anche e soprattutto in materia di sicurezza. Allo stato attuale, dopo una attenta, ma sicuramente non esaustiva, mappatura degli impianti, per i quali non sono stati rilevati schemi o documentazioni tecniche di grande attendibilità, si è provveduto ad incaricare una ditta specializzata per cominciare a lavorare sui distacchi degli impianti e sull'allacciamento degli stessi sulle varie utenze condominiali; per far questo stiamo interessando i vari amministratori di condominio e auspicabilmente a breve dovrebbero vedersi i primi risultati, gli interventi sono previsti per il corrente anno quando ragionevolmente la trasformazione dovrebbe completarsi. Analogamente si lavorerà sui parcheggi andando a trasferire l'utenza e la gestione dei sistemi di illuminazione a chi si occupa della concessione degli stalli".Il consigliere Staderini si è dichiarato "pienamente soddisfatto della risposta ricevuta".L'assemblea consiliare ha approvato alcune modifiche e integrazioni al Regolamento comunale dell’imposta di soggiorno."Il nuovo testo – come illustrato dall’assessore al Bilancio Luciano Fazzi – è dovuto alle recenti novità normative in materia di strumenti di pagamento delle entrate locali, controllo dell’evasione, accertamento esecutivo e modalità di gestione delle entrate da parte dell’Amministrazione. Le modifiche avranno effetto dal 1° gennaio di quest’anno".Il presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio comunale, compresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso e affitto turistico.Il soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e ha l’obbligo di versare, al responsabile del pagamento della stessa imposta, l’importo dovuto."Una delle novità del Regolamento – ha proseguito Fazzi - riguarda proprio la nuova definizione del responsabile dell’imposta, istituita dall'art. 180 del recente D.L. 34/2020 al posto della precedente configurazione di "agente contabile". Responsabili di imposta sono, quindi, sia i gestori delle strutture ricettive che i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, oltre a coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone che cercano un immobile con chi dispone di unità immobiliari da affittare. Quindi i responsabili dell’imposta di soggiorno, provvedendo alla riscossione, rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento al Comune e del pagamento con diritto di rivalsa sui soggetti passivi".I gestori di portali telematici e le attività di intermediazione immobiliare tenuti agli adempimenti sull’imposta di soggiorno potranno ancora definire le modalità operative con atto convenzionale concordato con l’Ente."Scompare l'obbligo annuale di produrre il Modello 21 per la Corte dei Conti, mentre restano sostanzialmente invariati gli altri adempimenti. I responsabili dell’imposta di soggiorno – ha concluso l’assessore – sono tenuti infatti a informare, in appositi spazi, gli ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta; nonché a richiederne il pagamento entro il termine del periodo di soggiorno. Devono, inoltre, comunicare al Comune, entro 16 giorni dalla fine del mese, il totale dei pernottamenti e il relativo periodo di permanenza, nonché gli importi da versare al Comune. Inoltre, entro il 30 giugno dell’anno successivo, dovranno trasmettere, con procedura telematica, una dichiarazione annuale cumulativa e riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti dell’anno precedente. Relativamente al versamento, da effettuare entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare, questo sarà corrisposto tramite una piattaforma tecnologica, o altre procedure informatiche predisposte dall’Amministrazione. Sulle sanzioni, infine, per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte dei responsabili viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 100 e il 200% dell’importo dovuto".L'assemblea consiliare ha preso atto del Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, predisposto dall'Ato Toscana Sud, in prima attuazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), approvato dall'Autorità nazionale Arera (Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente).Come ha introdotto l’assessore al Bilancio Luciano Fazzi "Il documento, approvato dall'ATO a fine dicembre 2020 e in fase di presentazione all'Arera, tende a preservare la valenza del Piano dei Servizi Esecutivo concordato tra il gestore SEI Toscana e le singole amministrazioni comunali, quale strumento principale di determinazione del corrispettivo per i servizi prestati da SEI Toscana, attuando meccanismi di graduale adeguamento, nel tempo, delle tariffe previsti dal MTR di Arera. Il corrispettivo d’Ambito comunale Arera 2020 per Siena, comprensivo della prima rata del conguaglio 2018, secondo il MTR, e al netto delle detrazioni per finanziamenti regionali, ammonta a 12.230.289 euro, calcolato secondo il Contratto di Servizio. Sommando tale corrispettivo ai costi di diretta competenza comunale, e applicando le variabili del MTR, il totale dei costi del PEF 2020 per il Comune è di 14.834.771 euro, con una crescita rispetto al 2019 di 623.528 euro, pari al 4,20%"."Il Comune – ha proseguito - si è a suo tempo avvalso dell’opzione, indicata nel decreto legge 18/2020, di approvare la TARI 2020 mantenendo le stesse tariffe del 2019 e applicando su di esse rilevanti agevolazioni, nell'ordine di 1,9 milioni di euro, per sostenere imprese, famiglie ed enti nella fase acuta della pandemia del 2020. L'Amministrazione riporterà, quindi, la suddetta differenza del PEF 2020, rispetto a quello del 2019, a conguaglio della TARI nel triennio successivo".Fazzi ha, infine, sottolineato come "l'ATO Toscana Sud ha ritenuto, fra l'altro, di non caricare sul PEF 2020 gli oneri aggiuntivi sostenuti da SEI Toscana, a seguito dell’emergenza da COVID-19, in quanto oggetto di una distinta procedura di rimborso con fondi della Protezione Civile".