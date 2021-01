Segreteria Cgil Siena: entra Daniela Spiganti, eletta dall'Assemblea generale

Seggiani: “Con il nuovo assetto si rafforza la parità di genere”



Nuovo ingresso nella Segreteria confederale della Camera del Lavoro di Siena. Daniela Spiganti è stata eletta dall’Assemblea generale della confederazione come nuovo componente del gruppo dirigente della CGIL senese.



L’assemblea si è svolta in modalità videoconferenza e ha visto la partecipazione in collegamento di più di 80 componenti, a seguire si sono svolte le votazioni in presenza attraverso 4 seggi elettorali presenti nelle principali Camere del Lavoro del territorio provinciale.



A Daniela Spiganti, già segretaria provinciale della FILCAMS CGIL, sono andati i migliori auguri di buon lavoro da parte del segretario generale Fabio Seggiani.



Ai componenti uscenti Cristina Pascucci e Fabio Perugini, che andranno a ricoprire altri ruoli all’interno dell’organizzazione, sono stati rivolti i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso.



La Segreteria confederale della CGIL provinciale risulta quindi composta da Fabio Seggiani, Alice D’Ercole, Simone Pizzichi e Daniela Spiganti.



“Con questo nuovo assetto, nel riconfermare le priorità del mandato politico-sindacale della Segreteria - spiega Fabio Seggiani - si rafforza la rappresentanza di tutte le peculiarità del nostro territorio con i componenti che provengono dalle 4 zone della provincia (Amiata, Val di Chiana, Siena, Val d’Elsa) e l’obbiettivo previsto dallo statuto della CGIL nella formazione degli organismi dirigenti sulla parità di genere con due uomini e due donne”.