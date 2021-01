Siena, manutenzioni sulla rete idrica

I lavori di AdF giovedì 28 gennaio in via Duprè, vicolo della Manna, via Santa Caterina e via San Marco

Giovedì 28 gennaio manutenzioni sulla rete idrica di Siena. Tre di queste interesseranno gli allacci dei fontanelli pubblici, mentre una è necessaria per collegare un nuovo allaccio alla rete di distribuzione.Il primo intervento è in programma in via Duprè dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbe determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua nella stessa via Duprè e in vicolo del Sambuco, via della Fonte, via delle Lombarde, vicolo di San Salvatore, vicolo degli Ugurgeri e vicolo delle Pietre. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 10.30 del giorno stesso.Sarà poi la volta di vicolo della Manna dalle 10.30 alle 12.30, con possibile stop all’acqua qui e in via Salicotto, vicolo delle Scotte, via degli Archi, via Luparello, vicolo della Fortuna, vicolo del Contradino, vicolo del Vannello e vicolo di Coda. Il ripristino è previsto alle 12.30.Terzo intervento in via Santa Caterina dalle 14 alle 16, con eventuali temporanee mancanze di acqua in via della Galluzza e via del Forcone e ripristino salvo imprevisti alle 16.Infine, lavori in via san Marco dalle 8.30 alle 15, con temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in tale via e in vicolo dei Monelli e via Pian dei Mantellini.Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.