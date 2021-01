Ripartono le attività alla Sinagoga di Siena

Riapertura al pubblico dal 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria

Porte aperte al pubblico, mercoledì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, della Sinagoga settecentesca nella zona dell'antico ghetto ebraico di Siena. Apertura eccezionale in occasione delle celebrazioni con visite accompagnate dalle 14; dal 1° febbraio l'apertura sarà a regime ogni lunedì pomeriggio sempre dalle 14 e fino alle 17:30. Visite accompagnate a partire dalle 14:15, ultimo ingresso ore 16:45.La riapertura, in completa sicurezza per i visitatori, prevede l'uso obbligatorio della mascherina e il rispetto di almeno un metro di distanza se non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Sul sito www.jewishtuscany.it sono indicate tutte le modalità di accesso e regolamento per la visita.