Tiziana Nisini (Lega): ''Lavori al Santa Maria della Scala: solidarietà al sindaco De Mossi''

"Fiduciosa in lavoro Magistratura per chiarire la sua posizione"



“Al sindaco Luigi De Mossi va tutta la mia solidarietà. L’avviso di garanzia per i lavori relativi al complesso museale di Santa Maria della Scala è un vero paradosso. Per anni la città ha sofferto dell’immobilismo delle amministrazioni precedenti che non hanno mai affrontato con decisione e concretezza un progetto di riqualificazione che una eccellenza artistica e culturale di questo livello merita." Così un intervento della senatrice della Lega, Tiziana Nisini.



"Sono fiduciosa che il lavoro della magistratura farà piena luce sull’accaduto e che finirà tutto, quanto prima, in una bolla di sapone. La politica del non fare delle giunte di sinistra ha portato la città di Siena ad essere il fanalino di coda della Toscana: non ho nessun dubbio che il buon senso della nostra amministrazione, la capacità del sindaco e della sua squadra di dare risposte concrete alla cittadinanza e al suo territorio, siano ancora una volta la risposta vincente per dare un futuro alla nostra città.”