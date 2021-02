Siena, al via l'8 febbraio gli interventi sulla distribuzione del segnale tv

Come annunciato dal Comune di Siena lo scorso 26 gennaio da lunedì, 8 febbraio, inizieranno i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai senesi.L’intervento, che prevede la sostituzione di 24 Fiber Node e di circa 630 amplificatori con apparati di nuova generazione, proseguirà fino ad inizio 2022 e potrà comportare per le vie interessate, di volta in volta, una temporanea interruzione, da una a tre ore, del segnale.Di seguito le zone, oggetto dell’intervento, durante la prossima settimana.Lunedì 8: via Camollia, via degli Umiliati, piazza del Sale, via Garibaldi, via della Stufa Secca, costa Paparoni, vicolo di Malizia, via Fontegiusta.Martedì 9: via San Marco, via E. Bastianini, via della Diana, piano dei Mantellini, via San Quirico.Mercoledì 10: via Casato di Sopra, via Castelvecchio, vicolo del Saltarello, vicolo della Tartuca, via delle Cerchia, via T. Pendola, prato S. Agostino, via S. Agata, via S. Pietro, via S. Quirico, via T. Sarrocchi, piazza del Conte, vicolo del Contino, via Stalloreggi.Giovedì 11: via Beccheria, via dei Termini, via delle Terme, via di Città, vicolo di San Paolo, piazza Il Campo, piazza Indipendenza, via Banchi di Sotto, vicolo dei Pollaioli, via delle Donzelle, via di Città, via S. Pietro, via S. Vigilio, vicolo S. Pietro.Venerdì 12: via Banchi di Sopra, via Calzoleria, via dei Pontani, via dei Termini, vicolo del Viscione, vicolo della Torre, via Pettinaio, vicolo Rinuccini, Piazza Tolomei, via C. Angiolieri, vicolo del Castellare, vicolo del Vento, via di Pantaneto, via Lucherini, via S. Vigilio, via S. Bandini.Per informazioni Help Desk dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 ed il sabato dalle 8,30 alle 13,30 chiamando il numero verde 800 222 777. Al di fuori dei suddetti giorni ed orari sarà comunque attiva una casella vocale.Sul sito del Comune ( www.comune.siena.it ) è inoltre presente la pagina “Segnalazione guasti TV” dove è possibile trovare tutte le informazioni sull’argomento.